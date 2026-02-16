Erfurt (ots) -Hoher Abschlussdruck, vorschnelle Rekrutierung und mangelnde Ausbildung prägen noch immer weite Teile des Direktvertriebs - mit gravierenden Folgen für Kunden, Vertriebspartner und das Image der gesamten Branche. Während Stornoquoten von teils 20 bis 25 Prozent dabei vielerorts als normal gelten, zeigen einige Marktteilnehmer hingegen, dass nachhaltiger Vertrieb auch anders funktionieren kann. Doch woran lässt sich echte Qualität tatsächlich erkennen?Der Direktvertrieb steht zunehmend unter kritischer Beobachtung: So haben instabile Strukturen, aggressive Verkaufspraktiken und hohe Stornoquoten in den vergangenen Jahren mehr und mehr dazu geführt, dass das Vertrauen in viele Modelle stark beschädigt wurde. Für Einsteiger wirkt der Schritt in den Vertrieb daher häufig riskant. Ebenso zeigen sich potenzielle Partnerunternehmen vermehrt skeptisch und suchen nicht selten bereits nach alternativen Wegen, um ihre Produkte verkaufen zu können. "Abseits all der Negativbeispiele ist der Direktvertrieb nach wie vor einer der wirkungsvollsten Kanäle für konstant hohe Verkaufszahlen. Dabei liegt es in unserer Hand, genau das greifbar zu machen, das Image unserer Branche zu wahren und sowohl unseren Partnern als auch den Vertrieblern selbst eine stabile Grundlage zu bieten", sagt Roy Hirt von NextLevel Vertrieb."Seriöser Vertrieb beginnt demnach nicht beim Abschluss selbst, sondern immer bei der Verantwortung gegenüber Kunden und Mitarbeitern", fügt er hinzu. Bei NextLevel Vertrieb beschäftigt sich Roy Hirt regelmäßig mit den strukturellen Ursachen, die im Direktvertrieb zu Qualitätsproblemen führen. Statt auf Masse, schnellen Druck und kurzfristige Versprechen setzt er auf klare Prozesse, fundierte Ausbildung und ein Umfeld, das nachhaltige Entwicklung überhaupt erst ermöglicht. Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt eine zentrale Kennzahl: Die Stornoquote bei NextLevel Vertrieb liegt konstant unter fünf Prozent - deutlich unter branchenüblichen Werten also. Ergebnisse wie diese sind dabei kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat eines Systems, das auf Begleitung, Transparenz und Verbindlichkeit ausgelegt ist. Was seriösen Vertrieb hierbei konkret ausmacht, verrät Roy Hirt im folgenden Artikel.Mechanismen unseriöser Vertriebsmodelle - und was NextLevel Vertrieb konkret anders machtIn vielen problematischen Vertriebsstrukturen steht die bloße Rekrutierung neuer Mitarbeiter stets im Vordergrund, während Ausbildung und Begleitung meist nur eine untergeordnete Rolle spielen. Neue Vertriebler werden somit häufig ohne ausreichende Vorbereitung direkt in den Kundenkontakt geschickt. Der Druck, schnell Abschlüsse zu erzielen, ist hoch, Unterstützung im Alltag dagegen gering. Folgerichtig sinkt auch die Beratungsqualität, die sich wiederum in unzufriedenen Kunden, Reklamationen und letztlich hohen Stornoquoten widerspiegelt. Die branchenweit durchgehend hohe Fluktuation verstärkt diesen Effekt zusätzlich und führt zu weiterem Reputationsschaden für das gesamte Berufsfeld. "Das eigentliche Problem sind selten einzelne Verkäufer, sondern Systeme, die Menschen ohne Leitplanken ins kalte Wasser werfen", ordnet Roy Hirt diese Dynamik ein.NextLevel Vertrieb setzt daher bewusst auf einen strukturierten Gegenentwurf: Neueinsteiger durchlaufen eine klar definierte Einarbeitung mit theoretischen Grundlagen und praxisnaher Begleitung. Erst wenn eine nachweisbare Sicherheit im Kundengespräch erreicht ist, erfolgt der eigenständige Einsatz. Erfahrene Trainer stehen dabei kontinuierlich als Ansprechpartner zur Verfügung und begleiten auch schwierige Situationen oder Beschwerden. Statt eines Trial-and-Error-Prinzips beim Kunden gibt es also regelmäßiges Coaching und Feedback. Besonders transparent wird der Qualitätsanspruch durch die offene Kommunikation zentraler Kennzahlen, was speziell für Partnerunternehmen ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. "Qualität muss überprüfbar sein - alles andere trägt nur weiter zur Verunsicherung bei", erläutert Roy Hirt hierzu.Entwicklung durch System: Woran seriöser Vertrieb erkennbar wirdWie sich strukturierte Ausbildung und klare Standards in der Praxis konkret auswirken, zeigt der Werdegang von Lucas Bohn, Mitgründer von NextLevel Vertrieb. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann und einer Tätigkeit im Callcenter beobachtete er den Direktvertrieb fast ein Jahr lang, bevor er sich bewusst für den Einstieg entschied. Statt eines impulsiven Starts folgte eine strukturierte Einarbeitung mit enger Begleitung. Innerhalb von sechs Monaten übernahm Lucas Bohn zusätzliche Verantwortung und entwickelte sich schrittweise bis zur Teamleiter- und Trainerrolle. Sein Weg steht damit exemplarisch für ein System, in dem nachhaltiger Erfolg nicht dem Zufall überlassen wird, sondern das Ergebnis klarer Prozesse und verbindlicher Standards ist.Kritische Beobachter können aus diesen Erfahrungen klare Prüfpunkte ableiten, anhand derer sich auch in einer vergleichsweise problematischen Branche seriöse Anbieter erkennen lassen: Entscheidend ist, ob ein nachvollziehbares Ausbildungs- und Begleitkonzept existiert oder lediglich schnelle Einsatzfähigkeit gefordert wird. Ebenso relevant ist die Frage, ob Qualitätskennzahlen offen benannt und realistisch in den Branchenkontext eingeordnet werden. Verantwortungsvolle Strukturen zeichnen sich zudem durch verlässliche Unterstützungssysteme, transparente Rollen und klar definierte Entwicklungsschritte aus. Kundenbindung entsteht nicht durch Druck, sondern durch Standards, Kontrolle, Feedbackschleifen und konsequentes Eingreifen bei Fehlverhalten. Eine niedrige Stornoquote ist dabei kein Marketingargument, sondern das Ergebnis gelebter Verantwortung im Vertrieb.