Der Immobilienfinanzierer aus dem SDAX wird immer mehr zum Fass ohne Boden. Rückzug aus dem US-Geschäft noch teurer, Aktie sackt immer weiter ab. Doch ein Analyst sieht jetzt 90 Prozent Kurspotenzial. Der Rückzug aus dem US-Geschäft kommt die Pfandbriefbank immer teurer zu stehen. 2025 rutschte der Immobilienfinanzierer noch tiefer in die Verlustzone als von Analysten erwartet, wie jetzt veröffentlichte vorläufige Zahlen zeigen. Vorstandschef Kay Wolf hatte zwar für 2026 die Rückkehr in die schwarzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
