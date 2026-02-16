FlexiCUBE, das weltweit erste modulare Heat-not-burn-Gerät, bietet erwachsenen Nutzern anpassbare Farbkombinationen

OmniHeat 360°-Technologie steigert gleichbleibende Aerosolleistung auf ein neues Niveau

Puff-Twice-Funktion ermöglicht einen zweiten Erwärmungszyklus für selbsterhitzende HNB-Sticks, mit denen erwachsene Nutzer mehr Wert aus jedem Stick gewinnen können

REJO, ein wegbereitender, weltweit tätiger Anbieter von HNB-Lösungen (Heat-not-Burn), stellte heute erstmals das neueste modulare HNB-Gerät, den REJO CUBE, in Japan vor.

REJO CUBE DEVICE-Product Infographic

Der REJO CUBE bricht mit herkömmlichen HNB-Designnormen und bietet eine kühne neue Gerätoption mit einem trendigen Look und einem Dualmodus-Inhalationserlebnis. Das Gerät kommt am 16. Februar über die bedeutenden japanischen E-Kommerz-Kanäle in den Einzelhandel.

Dieser Marktauftritt markiert den neuesten Schritt der Marke nach der Einführung von REJO Mate Air in Japan im Juli 2025, als das kompakte Design des Geräts, das angenehme Mundgefühl und die Puff-Twice-Funktion bei den erwachsenen Nutzern des Landes breiten Anklang fanden.

Der REJO CUBE unterstreicht das anhaltende Bestreben von REJO, das Nutzererlebnis in den Mittelpunkt seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu stellen. Das Unternehmen setzt insbesondere auf Flexibilität mit modularem Design, ein tiefgreifendes Nutzerengagement mit interaktiven Funktionen und vor allem auf die ultimative Verwirklichung fortschrittlicher Erwärmungstechnologie auf einer Plattform, die mit allen austauschbaren Sticks auf dem Markt verwendbar ist.

FlexiCube mit modularem Design: eine ganz neue, intelligente und flexible Struktur

Der REJO CUBE soll erwachsenen Nutzern Verspieltheit und Vielseitigkeit bieten und steht in drei trendigen Farben zur Auswahl: Minty, Inky und Honey Berry.

Diese Kombination bietet eine Magnetverbindung zwischen dem Verdampfer-Pod und dem abnehmbaren Akku den beiden Modulbauteilen des Geräts. Durch Abstimmung der Komponenten können Nutzer bis zu neun verschiedene visuelle Kombinationen erstellen, die ihre persönlichen Präferenzen zum Ausdruck bringen.

Der Verdampfer-Pod wird mit einem eingebauten 1.250-mAh-Akku versorgt, so dass er als eigenständige Einheit funktionieren kann, während der aufsteckbare Akku zusätzliche 1.000 mAh bietet, was verlängerte Nutzung und praktisches Aufladen unterwegs ermöglicht. Die präzise verarbeitete Magnetverbindung erzeugt einen Klick, der die verspielte und interaktive Designsprache des Produkts unterstreicht.

OmniHeat 360°-Technologie: dichtere Aerosols und verbesserte Aromareproduktion durch Präzisionserwärmung

Der REJO CUBE ist mit OmniHeat 360°-Erwärmungstechnologie ausgestattet und enthält eine omnidirektionale Heizspirale, die den Stick von außen gleichmäßig erhitzt. Diese Struktur stabilisiert den Temperaturbereich, verbessert die Aromafreisetzung und erzeugt ein dichteres, angenehmeres Mundgefühl.

Mit einer Akkukapazität von insgesamt 2.250 mAh unterstützt der REJO CUBE bei Standardverwendung bis zu 20 Sticks in Folge auf einer einzigen Ladung, was den ganzen Tag über eine gleichmäßige Leistung sicherstellt, ohne häufiges Aufladen zu erfordern.

Das Gerät bietet zwei Erwärmungsmodi:

Normalmodus (Standard): unterstützt bis zu 16 Paffs pro Stick.

PlusEnjoy Eco Modus: bietet 12 zusätzliche Paffs und ermöglicht ein "Puff-Twice"-Erlebnis nach Wahl vor dem Einsetzen des Sticks. Dieser Modus ist für die Nutzung mit vorgeheizten Auto-Heat-HNB-Sticks von kompatiblen Geräten vorgesehen und verwendet einen kontrollierten zweiten Erhitzerzyklus, um verbleibendes Aerosolpotenzial zu nutzen. Er bietet erwachsenen Nutzern, die mit bestehenden Auto-Heat-HNB-Geräten vertraut sind, eine wertsteigernde Option.

FunTap Display: klar, intuitiv und interaktiv bei jedem Schritt

Der REJO CUBE bietet ein interaktives LCD-Display, das Echtzeitinformationen anzeigt, darunter Erwärmungsfortschritt, Ladestatus und aktivierter Modus. Dieses dynamische visuelle Feedback führt die Nutzer durch alle Stadien der Gerätnutzung und ermöglicht einen übersichtlichen Gerätstatus und intuitive Interaktionen.

Die FunTap-Oberfläche verknüpft Gerätstatusdaten mit ansprechender Animation und verdeutlicht damit das Engagement von REJO für beispiellose Leistung und verspielten Designwert was informierte und reaktionsfähige Interaktionen sicherstellt.

Kompatibilität und Verfügbarkeit: nahtlose Integration und Marktfähigkeit

Der REJO CUBE ist mit Auto-Heat-HNB-Sticks kompatibel und unterstützt automatische Erhitzung nach dem Einsetzen des Sticks, was erwachsenen Nutzern, die mit bestehenden HNB-Produktformaten vertraut sind, die Verwendung erleichtert. Die Puff-Twice-Funktion des Geräts steigert zudem die Effizienz durch das Zweitnutzungspotenzial für kompatible Auto-Heat-HNB-Sticks. Dadurch können erwachsene Nutzer jeden Stick umfassender genießen.

Der REJO CUBE ist ab 16. Februar 2026 über die herkömmlichen E-Kommerz-Einzelhandelskanäle Japans zu einem empfohlenen Richtpreis von 6.980 JPY erhältlich.

Über REJO

REJO ist ein wegbereitender, weltweit tätiger Anbieter von Heat-not-burn-Lösungen und stellt innovative und zuverlässige Produkte her, die das Raucherlebnis neu definieren.

In Zusammenarbeit mit REJO Friends sind wir bestrebt, weltweit außergewöhnliche Benutzererfahrungen zu bieten. Unser vielfältiges Produktportfolio setzt auf weniger gesundheitsschädliche Alternativen und setzt neue Maßstäbe für einen bewussten Konsum.

Weitere Informationen über REJO finden Sie online unter www.rejonow.com oder senden Sie uns eine E-Mail an newsroom@rejonow.com

