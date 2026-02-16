Die Abwärtsdynamik sowie die Volatilität beruhigen sich aktuell beim Bitcoin. Oder könnte dies vielmehr die Ruhe vor dem Sturm sein? Das erreichte Preisniveau zieht jedenfalls Interesse auf sich und so bewerten wir die Lage. Sichtlich spannendes Level Vom im Oktober des letzten Jahres erreichten Allzeithoch knapp über der Marke von 125.000 US$ verlor der Bitcoin mittlerweile mehr als -50% an Wert. Die dabei erfolgten Abwärtsimpulse vollzogen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
