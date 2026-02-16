Wer dachte, die Aktien von Baukonzernen wären langweilig, wurde durch die Kursentwicklung der Hochtief-Aktie eines Besseren belehrt. Innerhalb von 36 Monaten hat sich der Kurs des deutschen Baukonzerns mehr als versechsfacht und auch am Montagmorgen steigt die Hochtief-Aktie mit einem Plus von +4% auf ein neues Allzeithoch. Warum ist dieser Bautitel einfach nicht zu stoppen und wie weit kann dieser Höhenflug denn noch gehen? KI-Fantasie auf dem Bau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
