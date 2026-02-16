Ein Tüftler wollte eigentlich nur Veränderungen an seinem Staubsaugerroboter vornehmen. Dabei deckte er eine gravierende Sicherheitslücke auf und erlangte Zugriff auf tausende Geräte des Herstellers. Smarte Staubsaugerroboter sollen eigentlich eine Hilfe im Haushalt sein. In einigen Fällen mutieren die Putzhelfer aber zur Gefahr für Privatsphäre und Datenschutz. Das zeigte schon der Fall des Herstellers Roomba, bei dem Bilder von intimen Situationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n