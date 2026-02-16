Das US-Unternehmen PowerFlex ist nun der größte Ladestationen-Betreiber im Plug&Charge-Netzwerk von Hubject mit bisher mehr als 5.000 integrierten Ladegeräten für Flotten-Elektrofahrzeuge. Gleichzeitig wurde laut Hubject die Marke von einer Million Plug&Charge-fähigen Fahrzeugen in ganz Nordamerika überschritten. Zunächst zur Partnerschaft mit PowerFlex: Der CPO ist mit den erwähnten 5.000 Plug&Charge-fähigen Ladepunkten zum größten Anbieter der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
