© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpaAMD und TCS bauen in Indien eine 200 Megawatt starke KI-Infrastruktur auf. Die neue "Helios"-Architektur soll Unternehmen den KI-Durchbruch ermöglichen.Der Chipkonzern AMD und der IT-Dienstleister Tata Consultancy Services (TCS) weiten ihre strategische Partnerschaft aus. Gemeinsam bringen sie die neue "Helios"-Rack-Scale-Architektur für Künstliche Intelligenz nach Indien. Herzstück ist eine geplante Infrastruktur mit bis zu 200 Megawatt Leistung. Das veröffentlichten die Unternehmen in einer Pressemitteilung am Montag. TCS entwickelt das Projekt über seine Tochter HyperVault AI Data Center Limited. Ziel ist es, eine souveräne KI-Infrastruktur für Unternehmen, Hyperscaler und KI-Firmen in …Den vollständigen Artikel lesen
