Frankfurt am Main und Hofheim am Taunus (ots) -Aus der Kirche Sankt Peter und Paul in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) überträgt der Hessische Rundfunk (hr) am 1. Fastensonntag, 22. Februar, von 10 Uhr an den Eröffnungsgottesdienst der Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor im Ersten. Das hr-fernsehen strahlt den Gottesdienst, der unter dem Leitwort "Hier fängt Zukunft an" steht, zeitgleich aus.Hauptzelebrant des Eröffnungsgottesdienstes der Misereor-Fastenaktion ist der Limburger Bischof Dr. Georg Bätzing. Auch ein Erzbischof aus Kamerun und weitere Gäste aus dem afrikanischen Land wirken mit. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom St. Justinuschor mit Band unter der Leitung von Regionalkantor Manuel Bleuel und dem Chor "Elongui - Die Stimme Afrikas".Das katholische Werk für Entwicklungszusammenarbeit Misereor stellt in diesem Jahr ein Projekt in Kamerun vor. Der Misereor-Projektpartner CODAS Caritas Douala fördert die Berufsausbildung, stärkt Perspektiven und trägt dazu bei, die Zukunft der jungen Menschen vor Ort zu sichern. Denn Ausbildung verändert das Leben und kann den Anfang machen, aus einem schwierigen Heute ein besseres Morgen zu gestalten.hr mit umfangreicher Technik vor OrtDer Aufbau der Technik beginnt am Donnerstag, 19. Februar. Es folgen Stellproben für die einzelnen Programmpunkte. Am Samstag gibt es dann eine nichtöffentliche Generalprobe, in der der gesamte Ablauf der einstündigen Übertragung am Stück durchgespielt wird. Der hr überträgt den Gottesdienst mit insgesamt fünf Kameras per Satellit und über die ARD Mediathek in ganz Europa.Weitere Informationen zur Fastenaktion und zum Eröffnungsgottesdienst im Ersten und im hr-fernsehen gibt es im Internet unter www.misereor.de/fastenaktion, www.bistumlimburg.de oder www.kirche-im-hr.de.