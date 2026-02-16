DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. Februar (vorläufige Fassung)

=== 07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,1% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: 65,0 zuvor: 59,6 Konjunkturlage PROGNOSE: -65,0 zuvor: -72,7 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: 10,0 zuvor: 7,7 17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis *** 18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Arbeitsmarkt und KI *** 20:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft *** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H - BE/Ecofin-Treffen - Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

