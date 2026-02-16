Anzeige
16.02.2026 15:45 Uhr
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. Februar (vorläufige Fassung)

=== 
  07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis 
  07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     vorläufig:  +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     zuvor:     0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     vorläufig:  -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     zuvor:    +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 5,1% 
     zuvor:  5,1% 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar 
     PROGNOSE:   65,0 
     zuvor:    59,6 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE:  -65,0 
     zuvor:    -72,7 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 
     im Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar 
     PROGNOSE:   10,0 
     zuvor:     7,7 
  17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis 
*** 18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Arbeitsmarkt und KI 
*** 20:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft 
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H 
 
    - BE/Ecofin-Treffen 
    - Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2026 09:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
