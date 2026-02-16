EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

16.02.2026 / 15:39 CET/CEST

Hapag-Lloyd unterzeichnet Vereinbarung über Zusammenschluss mit ZIM Kombiniertes Geschäft würde über 3 Millionen TEU Kapazität mit mehr als 400 Schiffen verfügen und 18 Millionen TEU pro Jahr transportieren

Kunden können von einem deutlich stärkeren Netzwerk profitieren

Der "Besondere Staatsanteil" (Golden Share) des Staates Israel an ZIM soll auf eine neue Containerreederei mit FIMI Opportunity Funds (FIMI) als Eigentümer übertragen werden

Zustimmung der ZIM-Aktionäre und Regulierungsbehörden bis Ende 2026 erwartet Hapag-Lloyd hat heute mit der weltweit zehntgrößten Containerschifffahrtslinie ZIM Integrated Shipping Services Ltd. eine Vereinbarung unterzeichnet, durch die Hapag-Lloyd 100 % der ZIM-Aktien für eine Gegenleistung von 35,00 US-Dollar je Anteilsschein in bar erwerben soll. Das Gesamtvolumen der Transaktion liegt bei mehr als 4 Milliarden US-Dollar. FIMI, Israels größter und führender Private-Equity-Fonds, wird Eigentümer eines ausgegliederten Containerliniengeschäfts, das einige der wichtigsten strategischen Handelsrouten bedienen wird. Dieses Geschäft wird sich nahtlos mit dem globalen Netzwerk von Hapag-Lloyd verbinden und in Kombination die globale maritime Konnektivität für den Staat Israel stärken und sichern. FIMI startet mit 16 modernen, großen wie effizienten Schiffen und wird die volle Verantwortung für ZIMs Golden Share sowie die Marke ZIM übernehmen. Der Abschluss der beabsichtigten Transaktionen steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von ZIM sowie der zuständigen Aufsichtsbehörden. Der Kombination von Hapag-Lloyd und ZIM würde Hapag-Lloyds Marktposition als fünftgrößte Linienreederei weltweit sichern mit einer modernen Flotte von über 400 Schiffen, einer Kapazität von mehr als 3 Millionen TEU und einem jährlichen Transportvolumen von mehr als 18 Millionen TEU. Der Zusammenschluss würde das Netzwerk auf allen wichtigen globalen Handelsrouten stärken und ihre Führungsposition in wichtigen Wachstumsmärkten festigen. Die Transaktion wird voraussichtlich jährliche Synergien in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar generieren. Hapag-Lloyd und ZIM werden die hochqualifizierten Mitarbeitenden und modernsten Technologien beider Unternehmen nutzen, um ein noch stärkeres gemeinsames Team aufzubauen, das weiterhin sehr kundenorientiert bleibt, sich auf profitables Wachstum konzentriert und Kunden weltweit eine herausragende Qualität bietet. "ZIM ist ein exzellenter Partner für Hapag-Lloyd", sagte Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd. "Kunden können von einem deutlich stärkeren Netzwerk in den Fahrtgebieten Transpazifik-, Intra-Asien, Atlantik, Lateinamerika und Östliches Mittelmeer profitieren. Wir teilen dieselben Ambitionen: außergewöhnlichen Kundenservice, exzellente operative Qualität und unser Engagement für digitale Innovationen - alles angetrieben von der Expertise und Leidenschaft unserer Mitarbeitenden weltweit. Wir werden diese Gelegenheit nutzen, um aus den außergewöhnlichen Talenten bei ZIM und Hapag-Lloyd - in Israel und weltweit - das bestmögliche Team zu formen, und wir verpflichten uns, eine sehr bedeutende und langfristige Präsenz in Israel aufzubauen. Gemeinsam werden wir neue Maßstäbe der Exzellenz setzen und unsere Position als unangefochtene Nummer eins für Qualität in unserer Branche festigen."



"Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis einer umfassenden strategischen Überprüfung, die vom Vorstand von ZIM mit dem Ziel durchgeführt wurde, den Shareholder Value zu maximieren. Die Entscheidung spiegelt eine sorgfältige Bewertung aller verfügbaren Optionen wider, um das bestmögliche Ergebnis für die Investoren des Unternehmens sicherzustellen. Wir sind überzeugt, dass sie die umsichtigste und vorteilhafteste Transaktion für alle ZIM-Stakeholder darstellt und die beeindruckende Wertschöpfungsbilanz weiter vorantreibt, die wir seit unserem Börsengang aufgebaut haben", sagte Yair Seroussi, Vorsitzender des Verwaltungsrats von ZIM. Ishay Davidi, Gründer und CEO von FIMI Funds: "FIMI erkennt die strategische Bedeutung einer starken, unabhängigen israelischen Reederei für den Staat Israel an und ist davon überzeugt. Wir werden ein stabiles israelisches Unternehmen schaffen, die neue ZIM, und betrachten Hapag-Lloyd als einen wichtigen strategischen Partner für den laufenden Betrieb. Die neue ZIM wird bedeutende transatlantische Kapazitäten sowie zusätzliche Schifffahrtsrouten nach Europa, Afrika, ins Mittelmeer und ins Schwarze Meer integrieren, unterstützt durch fortschrittliche globale Seetransportkapazitäten, wobei der Kunde weiterhin im Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stehen wird. Die neue ZIM wird sich bemühen, ihren Kunden ein Höchstmaß an Service zu bieten. FIMI beabsichtigt, seine Erfahrung und seine strategischen Fähigkeiten zu nutzen, um die neue ZIM zu einem stabilen Betrieb und kompromissloser Qualität zu führen und gleichzeitig sein starkes Engagement für seine Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten.



Bis zum Abschluss der Transaktion werden Hapag-Lloyd und ZIM Wettbewerber bleiben und ihren bisherigen Geschäftsbetrieb fortführen. Ihre operative Zusammenarbeit wird auf bestehende Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Schiffen (VSA) und Slot-Charter-Vereinbarungen beschränkt bleiben. Die erforderlichen Zustimmungen der ZIM-Aktionäre und der Regulierungsbehörden werden bis Ende 2026 erwartet.





Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 305 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,8 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 22 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. Über ZIM

ZIM wurde 1945 in Israel gegründet und ist ein führendes globales Container-Linienschifffahrtsunternehmen (NYSE: ZIM) mit etablierten Geschäftstätigkeiten in mehr als 90 Ländern, das etwa 33.000 Kunden in über 300 Häfen weltweit bedient. ZIM nutzt digitale Strategien und ein Bekenntnis zu ESG-Werten, um Kunden innovative Seetransport- und Logistikdienstleistungen sowie außergewöhnliche Kundenerfahrungen zu bieten. ZIMs differenzierte Global-Nischen-Strategie, die auf agilem Flottenmanagement und -einsatz basiert, deckt wichtige Handelsrouten ab und konzentriert sich auf ausgewählte Märkte, in denen das Unternehmen Wettbewerbsvorteile besitzt. Weitere Informationen über ZIM sind unter www.zim.com verfügbar. Über FIMI

FIMI ist die führende Private-Equity-Gesellschaft in Israel mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Seit ihrer Gründung durch Ishay Davidi im Jahr 1996 hat FIMI 108 Investitionen erfolgreich abgeschlossen, 78 Exits mit einem Gesamtwert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar durchgeführt und sieben Fonds aufgelegt. FIMI ist die größte Industrievereinigung in der israelischen Wirtschaft und einer der größten Arbeitgeber des Landes. Die von FIMI kontrollierten Unternehmen beschäftigen mehr als 50.000 Mitarbeiter in 50 Fabriken in Israel und weiteren 100 Fabriken und Unternehmen weltweit. Disclaimer

"Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, soweit einschlägig, des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Solche Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Plänen, die naturgemäß mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind, die sich ändern können. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle der Hapag-Lloyd AG ("Hapag-Lloyd") liegen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich derjenigen, die in ihren Pressemitteilungen und Berichten sowie in ihren Analystengesprächen und Diskussionen dargelegt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme, Zustimmung oder Genehmigung im rechtlichen Sinne dar, und kein Teil dieses Dokuments bildet die Grundlage für oder kann im Zusammenhang mit einem Angebot oder einer Verpflichtung jeglicher Art herangezogen werden. Dieses Dokument wird ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und das Angebot von Wertpapieren, sofern vorhanden, können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Pressemitteilung gelangen, müssen sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in Jurisdiktionen bestimmt, in denen dies rechtswidrig wäre. Weitere wichtige Informationen und wo Sie diese finden Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird Zim Integrated Shipping Services Ltd. ("ZIM") eine Vollmachtserklärung erstellen, die an seine Aktionäre versandt und der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") vorgelegt wird. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABERN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG, SOBALD SIE VERFÜGBAR IST, SOWIE ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION BEI DER SEC EINGEREICHT ODER DER SEC ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WURDEN ODER DURCH VERWEIS IN DIESER VOLLMACHTSERKLÄRUNG AUFGENOMMEN WURDEN, ZU LESEN, DENN DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG UND DIESE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION UND DIE AN DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION BETEILIGTEN PARTEIEN. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für die Vollmachtserklärung oder andere Dokumente, die von ZIM bei der SEC eingereicht oder vorgelegt werden können. Die Proxy Statement und andere damit zusammenhängende Dokumente, die bei der SEC in Bezug auf die geplante Transaktion eingereicht oder vorgelegt wurden, können kostenlos auf der Website der SEC ( www.sec.gov ) abgerufen werden. Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263

Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291 Investorenkontakt

Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705



