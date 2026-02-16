Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Rentenmärkten sind im Verlauf der letzten Woche - hauptsächlich getrieben von US-Treasuries - nahezu kontinuierlich gesunken und haben dabei in fast allen Laufzeiten Tiefstände im noch frischen Jahr erzielt, so die Analysten der DekaBank.Ein überraschend kräftiger US-Arbeitsmarktbericht habe zwischenzeitlich eine Gegenbewegung eingeleitet, doch mit etwas niedriger als erwarteten Verbraucherpreisen sei das freundliche Wochenergebnis besiegelt worden. Die Renditekurve hat sich dabei ausgehend vom langen Ende versteilt, in den USA spürbarer als bei uns, so die Analysten der DekaBank. Französische Staatsanleihen hätten im Verlauf leicht outperformen können, bemerkenswert sei die immense Nachfrage einer neuen 30 jährigen OAT gewesen. Unternehmensanleihen und vor allem solche aus dem High Yield-Bereich hätten nicht ganz bei der Performance mithalten können. Eine Flut von Neuemissionen sowie nervöse Aktienmärkte hätten hier etwas ausgebremst. (16.02.2026/alc/a/a) ...

