Sydney (www.fondscheck.de) - In diesem Jahr erwarten wir eine Verbesserung des Wirtschaftswachstums in Australien, den USA und weltweit sowie eine Rückkehr zu stabileren Handelsbeziehungen, so Paul Xiradis, Executive Chairman, Chief Investment Officer und Head of Equities bei Ausbil im Kommentar zum NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure (ISIN LU2082382990/ WKN A2QMDA), NYLI GF AUSBIL Global Small Cap (ISIN LU2495317583/ WKN A3DY9V) und Candriam Equities L Australia (ISIN LU0078775011/ WKN 987193). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
