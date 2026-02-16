Serbien nimmt seine im August 2025 unterbrochene Förderung für Elektrofahrzeuge wieder auf. Es werden dabei nicht nur Pkw gefördert, sondern auch Mopeds, Motorräder, Dreiräder, Quads und Lieferwagen. Allerdings ist das Budget mit umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro wie im Vorjahr ziemlich überschaubar. Das Fördervolumen beläuft sich wie schon 2025 auf 170 Millionen Dinar, was umgerechnet jenen rund 1,5 Millionen Euro entspricht. Da die Kaufprämie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
