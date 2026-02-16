Das Stadtwerk.Regensburg hat sein E-Carsharing-Angebot Earl um elf neue VW ID.3 und neun zusätzliche Standorte ausgebaut. Mit dieser Erweiterung umfasst das Angebot nun insgesamt 36 Fahrzeuge an 28 Standorten. Mit dem Ausbau der Carsharing-Flotte um elf neue Elektroautos und neun Standorte reagiert das Stadtwerk.Regensburg nach eigenen Angaben auf die steigende Nachfrage nach klimafreundlicher Mobilität. Mit der Erweiterung werde "das E-Carsharing-Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
