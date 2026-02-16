© Foto: Dall-ESeit vier Wochen ziehen Anleger Geld aus Krypto-ETFs ab, während gleichzeitig die Krypto-Kurse fallen und die Unsicherheit am Markt weiter wächst.Laut aktuellen Daten von CoinShares verzeichneten Krypto-ETFs in der vergangenen Woche erneut Nettoabflüsse - bereits die vierte in Folge. Insgesamt wurden rund 173 Millionen US-Dollar abgezogen. Damit summieren sich die Mittelabflüsse innerhalb eines Monats auf rund 3,74 Milliarden US-Dollar - ein klares Signal für die anhaltende Vorsicht institutioneller Investoren angesichts schwacher Kursentwicklungen und makroökonomischer Unsicherheiten. Zuflüsse von etwa 575 Millionen US-Dollar zu Beginn der letzten Woche deuteten kurzzeitig auf eine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE