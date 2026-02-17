Anzeige
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
17.02.2026 09:55 Uhr
Silber-Volatilität explodiert - Experte warnt vor Systemstress

Nach einer historischen Rally und einem ebenso dramatischen Absturz steht der Silbermarkt erneut im Zentrum globaler Finanzspannungen. Ist das nur eine technische Korrektur oder Ausdruck eines tieferliegenden Systemwandels im internationalen Währungsgefüge? Eine Analyse von Analyst Florian Grummes zeigt: Hinter den heftigen Ausschlägen steckt mehr als bloße Nervosität.

Heftige Ausschläge nach rasanter Erholung

Die Edelmetallmärkte haben in den vergangenen Wochen ein außergewöhnliches Tempo vorgelegt. Auf den scharfen Einbruch zum Monatswechsel folgte eine dynamische Erholung. Doch die Stabilisierung blieb brüchig. Am Donnerstag rutschte der Goldpreis zeitweise um rund 200 US Dollar ab und markierte bei 4.878 US Dollar ein Tagestief. Silber verlor mehr als zehn Prozent und fiel auf 73,93 US Dollar. Bis zum Wochenschluss erholten sich die Notierungen wieder. Gold notiert erneut nahe der Marke von 5.000 US Dollar. Für Analyst Florian Grummes ist diese Zone von zentraler Bedeutung, da runde Preisniveaus an den Märkten oft eine psychologische Signalwirkung entfalten.

Wer die aktuellen Ausschläge bei Gold und Silber richtig einordnen will, braucht mehr als nur einen Blick auf den Chart. Entscheidend ist das Verständnis für Marktphasen, Unternehmensarten und Bewertungskennzahlen im Rohstoffsektor. Genau hier setzt die basicacademy an: Schritt für Schritt lernst du die Basics, Projektephasen zu verstehen und fundierte Investmententscheidungen zu treffen. Nutze die aktuelle Marktphase, um dein Wissen systematisch auszubauen und künftige Bewegungen souverän einzuordnen.

Jetzt starten

Konsolidierung als gesunder Prozess

Nach Einschätzung von Florian Grummes ist die aktuelle Marktphase kein Anzeichen für einen strukturellen Bruch. "Nach den starken Kursanstiegen sowie der explodierten Volatilität ist eine Phase der Konsolidierung völlig normal und gesund", erklärt er. Märkte bewegten sich in Wellen, nicht in geraden Linien.

Eine Konsolidierung bedeutet, dass ein Markt nach einer starken Aufwärtsbewegung seitwärts tendiert oder moderat zurücksetzt, um überkaufte Zustände abzubauen. Für Grummes ist dieser Prozess notwendig, um die Basis für eine stabile Weiterentwicklung zu schaffen. Entscheidend sei, so Florian Grummes, dass die fundamentalen Rahmenbedingungen weiterhin intakt sind. Die Inflation liege in vielen Volkswirtschaften über den Zielwerten der Zentralbanken. Realzinsen bleiben niedrig. In einem solchen Umfeld behalten Sachwerte wie Gold ihre Attraktivität als Absicherung gegen Kaufkraftverlust.

Strategische Goldkäufe der BRICS Staaten

Ein weiterer Punkt, den Florian Grummes regelmäßig hervorhebt, ist die Rolle der Notenbanken. Vor allem Länder aus dem BRICS Umfeld bauen ihre Goldreserven aus. Ziel sei es, die Abhängigkeit vom US Dollar zu reduzieren und die eigene Währung zu stärken. Dieser Prozess, häufig als Entdollarisierung bezeichnet, beschreibt den Versuch, Handelsströme zunehmend in nationalen Währungen oder goldgedeckt abzuwickeln. Laut Florian Grummes verändert dieser Trend langfristig das Kräfteverhältnis im internationalen Währungssystem. Ob sich daraus kurzfristig konkrete Marktimpulse ableiten lassen, bleibt offen. Doch strukturell sieht Grummes darin einen stabilisierenden Faktor für den Goldpreis.

Shanghai Silber-Aufschläge, vom 13. Februar 2026. Inproved

China als Schlüsselfaktor

Besonders aufmerksam verfolgt Florian Grummes die Entwicklungen in China. Ab dem 15. Februar schließen die Metallbörsen in Shanghai für neun Tage. Für Außenstehende mag dies wie eine Randnotiz wirken. Für Grummes ist es ein entscheidender Faktor. Shanghai setzt inzwischen mehr physisches Gold um als die westlichen Handelsplätze zusammen. Fällt dieser physische Handel aus, verschiebt sich die Preisbildung auf die Terminmärkte in London und New York. Dort dominieren Futures Kontrakte, also standardisierte Termingeschäfte, die häufig ohne physische Auslieferung abgewickelt werden.

Historisch kam es während solcher Handelsunterbrechungen laut Marktbeobachtungen zu Preisbewegungen zwischen fünf und zwölf Prozent. Florian Grummes warnt daher vor möglichen kurzfristigen Irritationen, ohne daraus automatische Schlussfolgerungen abzuleiten. Die aktuellen Lagerdaten interpretiert Grummes differenziert. Während die Bestände an der Shanghai Futures Exchange zuletzt stiegen, verzeichnete die Shanghai Gold Exchange deutliche Abflüsse. Für Florian Grummes ist dies ein Hinweis darauf, dass die physische Nachfrage trotz der Preisschwankungen robust bleibt.

Silber-Bestände an der SHFE und SGE, vom 13. Februar 2026. Inproved

Silber als Spiegel der Nervosität

Noch deutlicher zeigen sich die Ausschläge beim Silber. Florian Grummes verweist auf die extreme Rally seit Oktober. Der Preis stieg von 45,51 auf 121,64 US Dollar, ein Zuwachs von über 167 Prozent. Ein derart steiler Anstieg erhöht die Anfälligkeit für scharfe Gegenbewegungen.

Der anschließende Einbruch auf 64,04 US Dollar innerhalb weniger Tage sei laut Grummes vor allem durch eine Long Squeeze verstärkt worden. Bei einer Long Position setzen Investoren auf steigende Kurse. Fallen die Preise abrupt, geraten gehebelte Marktteilnehmer unter Druck und müssen Positionen zwangsweise schließen, um Margin Calls zu erfüllen. Diese forcierten Verkäufe verstärken die Abwärtsdynamik. Für Florian Grummes ist dieser Mechanismus ein klassisches Zeichen einer angespannten Liquiditätslage. Hedgefonds und spekulative Investoren hätten riskante Engagements reduzieren müssen.

Gold Silber Ratio von GOLD.DE

Technische Lage unter Beobachtung

Charttechnisch sieht Florian Grummes den Silbermarkt derzeit in einer Bewährungsprobe. Die 50 Tage Linie fungiert als kurzfristige Unterstützung. Das untere Bollinger Band, ein Instrument zur Messung von Schwankungsbreiten, öffnet sich nach unten. Dies könne weiteren Spielraum für Rücksetzer signalisieren.

In einem negativen Szenario hält Florian Grummes einen Rücklauf in die frühere Ausbruchszone um 50 US Dollar für denkbar. Gleichzeitig betont er, dass ein stabiler Goldpreis oberhalb von 4.500 US Dollar dieses Risiko deutlich relativiere. Über die reine Charttechnik hinaus sieht Florian Grummes im Goldpreis einen Indikator für das Vertrauen in das globale Finanzsystem. Steigende Notierungen spiegelten häufig Skepsis gegenüber Papierwährungen und hoher Staatsverschuldung wider.

Die jüngsten Turbulenzen deutet Grummes daher weniger als Ende eines Trends, sondern als Ausdruck eines von Liquidität und Sentiment getriebenen Marktumfelds. Solange die strukturellen Treiber bestehen bleiben, spricht aus seiner Sicht vieles für eine fortgesetzte Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends.

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 13. Februar 2026. Gold.de

Eine offene Entwicklung

Für die kommenden Wochen erwartet Florian Grummes eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit. Ohne den physischen Handel in China könnten die Märkte anfälliger für spekulative Bewegungen bleiben. Gleichzeitig könnte Gold erneut seine Rolle als sicherer Hafen unter Beweis stellen. Ob sich Silber rasch stabilisiert oder weitere Schwankungen folgen, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Klar ist jedoch: Die Edelmetallmärkte sind längst mehr als ein Spezialthema für Rohstoffexperten. Sie fungieren als Seismograf für Vertrauen, Liquidität und geopolitische Verschiebungen. Vielleicht liegt gerade darin die eigentliche Botschaft, die Analyst Florian Grummes zwischen den Zeilen transportiert. Nicht die kurzfristige Schwankung entscheidet, sondern die strukturelle Entwicklung im Hintergrund. Und diese wirft eine Frage auf, die weit über Gold und Silber hinausgeht: Wie stabil ist das Fundament des globalen Finanzsystems wirklich?

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

