Silber-Volatilität explodiert - Experte warnt vor Systemstress

Nach einer historischen Rally und einem ebenso dramatischen Absturz steht der Silbermarkt erneut im Zentrum globaler Finanzspannungen. Ist das nur eine technische Korrektur oder Ausdruck eines tieferliegenden Systemwandels im internationalen Währungsgefüge? Eine Analyse von Analyst Florian Grummes zeigt: Hinter den heftigen Ausschlägen steckt mehr als bloße Nervosität.

Heftige Ausschläge nach rasanter Erholung

Die Edelmetallmärkte haben in den vergangenen Wochen ein außergewöhnliches Tempo vorgelegt. Auf den scharfen Einbruch zum Monatswechsel folgte eine dynamische Erholung. Doch die Stabilisierung blieb brüchig. Am Donnerstag rutschte der Goldpreis zeitweise um rund 200 US Dollar ab und markierte bei 4.878 US Dollar ein Tagestief. Silber verlor mehr als zehn Prozent und fiel auf 73,93 US Dollar. Bis zum Wochenschluss erholten sich die Notierungen wieder. Gold notiert erneut nahe der Marke von 5.000 US Dollar. Für Analyst Florian Grummes ist diese Zone von zentraler Bedeutung, da runde Preisniveaus an den Märkten oft eine psychologische Signalwirkung entfalten.

