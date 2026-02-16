Mainz (ots) -Acht Achtelfinalisten in der UEFA Champions League stehen bereits fest - die noch fehlenden acht werden in dieser und der kommenden Woche in den Playoffs ermittelt. Aus der Bundesliga kämpfen Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen gegen Olympiakos Piräus um die noch offenen Plätze für das Achtelfinale. Die Highlights der acht Playoff-Partien mit Hin- und Rückspiel sind im ZDF zu sehen. Alle Tore aller acht Spiele sowie Interviews und Analysen bietet "sportstudio UEFA Champions League" am Mittwoch, 18. Februar 2026, ab 23.30 Uhr, und am Mittwoch, 25. Februar 2026, ab 23.00 Uhr im ZDF sowie auf sportstudio.de und im ZDF-Streamingportal.Am Ende des zwölften Wettkampftags bei den Olympischen Winterspielen, der am Mittwoch, 18. Februar 2026, von 9.05 bis 23.30 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF zu erleben ist, wartet auf die Sportfans direkt im Anschluss ein weiteres Highlight: 60 Minuten Königsklassen-Fußball. Moderator Sven Voss führt durch die "sportstudio UEFA Champions League"-Sendung mit diesen Spielen in der Zusammenfassung: Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo, Olympiakos Piräus - Bayer 04 Leverkusen, Benfica Lissabon - Real Madrid, FK Bodö/Glimt - Inter Mailand, AS Monaco - Paris Saint-Germain, Qarabag FK - Newcastle United, Galatasaray Istanbul - Juventus Turin und FC Brügge - Atlético Madrid. Als Experte im Studio analysiert der ehemalige Nationalmannschafts-Torhüter René Adler die Partien.Die Zusammenfassungen der Rückspiele sind eine Woche später in der "sportstudio UEFA Champions League"-Sendung am Mittwoch, 25. Februar 2026, 23.00 Uhr, im ZDF zu sehen. Moderator Jochen Breyer führt durch den zweiten Königsklassen-Highlight-Abend, als Expertin im Studio ist die ehemalige Trainerin der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, dabei.Auslosung der Achtelfinale auf sportstudio.deSollte sich sowohl der BVB als auch Bayer Leverkusen in den Playoffs durchsetzen, wartet in der Runde der besten 16 Vereine der bereits fürs Achtelfinale qualifizierte deutsche Rekordmeister FC Bayern München auf eines der beiden Teams. Die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen erfolgt am Freitag, 27. Februar 2026, ab 12.00 Uhr und ist im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streamingportal zu sehen.Von den Hin- und Rückspielen im Achtelfinale berichtet "sportstudio UEFA Champions League" am Mittwoch, 11. März 2026, 23.05 Uhr (Moderation: Katrin Müller-Hohenstein) und am Mittwoch, 18. März 2026, 23.00 Uhr (Moderation: Jochen Breyer, Experte im Studio: Hanno Balitsch).KontaktBei Fragen zu "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/kurzfassungen/uefa-champions-league-saison-2025-26-live-highlights-livestreams-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6217966