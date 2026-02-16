© Foto: UnsplashDer KI-Schock ist an der Börse zur Kettenreaktion geworden. Nach Software trifft es Kredite, Makler, Versicherer und sogar Logistiker. Barclays warnt: "erst verkaufen, dann denken". Wer kippt als Nächstes?Die KI-Angst erfasst die Wall Street. Was mit Verkäufen bei Softwareaktien begann, griff rasch auf weitere Branchen über. Investoren stoßen inzwischen alles ab, was sie als potenziellen KI-Verlierer einstufen. Auslöser war unter anderem ein neues juristisches KI-Plugin von Anthropic. Kurz darauf verstärkte eine Welle neuer Modell-Upgrades die Nervosität. Emmanual Cau, Aktienstratege bei Barclays, sagte Reuters: "Da die Angst die Marktstimmung bestimmt, bleiben die Anleger im Modus …Den vollständigen Artikel lesen
