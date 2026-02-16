Stephan Wenn ist seit dem 01.02.2026 für die vertrieblichen Aktivitäten bei ver.de zuständig. ver.de ist eine Projektgesellschaft mit Produkten für die Fahrradabsicherung, die das Ziel verfolgt, die Zulassung als Versicherung zu erhalten. Seit dem 01.02.2026 ist Stephan Wenn bei ver.de tätig. Dort verantwortet er alle vertrieblichen Aktivitäten. Der Versicherungskaufmann startete seine Karriere bei Gerling in Köln und ist bereits seit vier Jahrzehnten in der Branche verwurzelt. Er ist zudem in diversen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
