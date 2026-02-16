Persönlich, telefonisch oder per Video-Call: Welchen Kanälen geben Kunden von Versicherungsmaklern in der Beratung den Vorzug und welchen Stellenwert haben digitale Services? Interessante Einblicke bieten die fortlaufenden Befragungen im Rahmen des Sirius Campus Kundenmonitor Assekuranz. Ein Artikel von Christoph Müller, Geschäftsführer bei der Sirius Campus GmbHDer Maklervertrieb bietet den Versicherungsgesellschaften weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial. Neben dem Online-Vertrieb ist er der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact