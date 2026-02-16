© Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer UnkelWas als Tech-Thema begann, erfasst nun ganze Branchen. Von Büro-REITs bis Frachtlogistik: Anleger reagieren auf jede KI-Schlagzeile mit Kursstürzen.Die Angst vor einer KI-getriebenen "Apokalypse für Angestellte" geht um an der Wall Street. Was lange wie Theorie wirkte - dass KI nicht nur am Band, sondern auch in Büros, Kanzleien, Versicherungen oder der Finanzberatung Jobs ersetzen könnte -, spiegelt sich inzwischen in den Kursen wider. Der Markt handelt die Vorstellung, dass ganze Geschäftsmodelle ins Wanken geraten könnten. Zunächst traf es Softwarewerte. Der iShares Expanded Tech-Software ETF hat seit Jahresbeginn mehr als 23 Prozent verloren. Doch der sogenannte "KI-Panikhandel" greift …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE