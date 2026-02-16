Nach dem Social-Network Moltbook gibt es jetzt einen Radiosender für KI-Agenten auf Openclaw-Basis. Bei Claw-FM reichen KI-Agenten ihre per KI generierten Songs ein. Gespielt wird, was gut ankommt. Aber wer hört den Sender? Mit seinem KI-Agenten Openclaw (früher: Clawdbot/Moltbot) sorgt der österreichische Entwickler Peter Steinberger, der mittlerweile bei OpenAI angeheuert hat, seit Wochen für Wirbel in der Tech-Welt. Anfang Februar 2026 hatte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n