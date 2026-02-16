© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Software-Branche steht unter Druck: KI bedroht die Geschäftsmodelle, während gleichzeitig viel Geld investiert werden muss, um Marktanteile zu behaupten. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Microsoft Viele Unternehmen aus der Software- und Cloud-Dienstleistungsbranche haben in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren. Prominente Opfer der Software- beziehungsweise SaaS-"Apokalypse" waren mit zweistelligen Kursverlusten unter anderem Microsoft, SAP und ServiceNow. Insgesamt hat es die Branche so hart erwischt wie seit 2009 nicht mehr. Der S&P North American Technology Software Index hat seit seinem Allzeithoch Ende Oktober 30 Prozent abgegeben. Das bedeutet aus …Den vollständigen Artikel lesen
