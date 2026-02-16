Die Lufthansa-Aktie steht vor einem möglichen Comeback im DAX. Nach Einschätzung mehrerer Indexstrategen könnte der Kranich schon bald in die erste Börsenliga zurückkehren. Bis vor Kurzem galt der Wiederaufstieg als nahezu ausgemacht. Doch der jüngste Kursrückgang infolge von Streiks hat die Ausgangslage wieder offener gemacht. Die nächsten Wochen dürften nun den Ausschlag geben.Sollte Lufthansa den Sprung aus dem MDAX schaffen, müsste voraussichtlich Zalando weichen. Der Modehändler gilt aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär