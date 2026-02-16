© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEIndien versammelt die Tech-Elite in Delhi und setzt auf Milliardeninvestitionen, Massenanwendung und geopolitischen Einfluss in der KI-Ära.Indien rückt ins Zentrum der globalen KI-Industrie: In Neu-Delhi treffen sich in dieser Woche Spitzenmanager der größten Technologiekonzerne mit Staats- und Regierungschefs zum KI-Wirkungskongress in Indien. Die Regierung will das Land als bevorzugten Standort für Investitionen positionieren, wie Reuters berichtete. Milliarden von Google, Microsoft und Amazon Nach Angaben von Reuters haben Alphabet, Microsoft und Amazon gemeinsam Investitionen von 68 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur bis 2030 zugesagt. Indien …Den vollständigen Artikel lesen
