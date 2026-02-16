EQS-News: Red Bull / Schlagwort(e): Produkteinführung

Dario Costa (Italien) führt in Afyonkarahisar, Türkei, die weltweit erste Flugzeuglandung und den ersten Senkrechtstart auf einem fahrenden Güterzug durch. AFYONKARAHISAR, Türkiye, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 15. Februar 2026 führte der Red Bull-Athlet Dario Costa (Italien) in Afyonkarahisar, Türkiye, das weltweit erste Doppelmanöver durch, indem er sein Flugzeug Zivko Edge 540 auf einem fahrenden Güterzug mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h landete, bevor er mit einem Senkrechtstart aus demselben Container wieder abhob. Das Flugzeug verringerte seine Geschwindigkeit auf eine nahezu minimale steuerbare Geschwindigkeit von 87 km/h (47 Knoten), um sich dem Zug mit seiner maximalen Betriebsgeschwindigkeit von 120 km/h (65 Knoten) anzupassen. Die gesamte Sequenz - Anflug, Blindlandung und Start - wurde innerhalb eines 50-Sekunden-Fensters auf einer 2,5 km langen Bahnstrecke absolviert. Die Landung erfolgte auf dem neunten Frachtcontainer. Während des blinden Endanflugs blieb der Bahnsteig aufgrund der Fluglage des Flugzeugs und der Abmessungen des Zuges außerhalb von Costas Sichtfeld. Ständige aerodynamische Korrekturen waren erforderlich, um die Längs- und Querausrichtung inmitten von Turbulenzen und instabilen Luftströmungen, die durch den fahrenden Zug erzeugt wurden, beizubehalten. Die Zivko Edge 540 ist ein einsitziges Kolbenmotor-Mitteldeckerflugzeug mit einem 400-PS-Motor, einer Spannweite von 7,5 m, einer Länge von 7 m und einer Fahrwerksbreite von 1,70 m. Es wurden keine größeren strukturellen Änderungen vorgenommen. Die Flugzeugkonfiguration wurde für den Flug mit niedrigeren Geschwindigkeiten optimiert, indem zwei spezielle Strakes und sechs (3+3) kleine Wirbelgeneratoren verwendet wurden. Die Vorbereitung umfasste aerodynamische Analysen, Simulationen und Flugvorbereitungen sowie ein kognitives "Zeit-Bewegung-Vorwegnahme"-Training im Red Bull Athlete Performance Centre in Thalgau, Österreich. In Pula, Kroatien, wurde ein dreitägiges Szenario mit einer fahrenden Plattform getestet, um die Ausrichtung und Reaktionszeit zu verbessern. "Train Landing war eines der herausforderndsten und anspruchsvollsten Projekte meiner Karriere", so Costa. "Die blinde Landung auf einer sehr kleinen, beweglichen Landebahn erforderte die volle Konzentration auf die kognitiven und fliegerischen Fähigkeiten. Es war ein komplexes Projekt, das Präzision, Teamarbeit und Vertrauen erforderte." Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Luftfahrt, dass ein Flugzeug bei voller Betriebsgeschwindigkeit erfolgreich auf einem fahrenden Zug gelandet und von ihm gestartet ist. Die Leistung des Red Bull-Athleten Dario Costa (Italien) setzt neue Maßstäbe in der angewandten Aerodynamik und Präzisionsluftfahrt. Laden Sie SI/MI-Assets und die vollständige Geschichte über Red Bull Content Pool herunter: https://www.redbullcontentpool.com/international/CP-S-20521 Entdecken Sie weitere Inhalte im Red Bull Content Pool: https://www.redbullcontentpool.com Medienkontakt: service@redbullcontentpool.com , Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904549/Red_Bull.jpg

