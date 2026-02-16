EQS-News: Dealing / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Mit Unterstützung der Finvasia Group bietet Dealing Anlegern über ein einziges Konto Zugang zu mehr als 30.000 Finanzanlagen in über 120 Ländern und an mehr als 10 globalen Börsen DUBAI, VAE, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dealing , eine neue globale Investitionsplattform, wurde mit der Mission ins Leben gerufen, die Art und Weise zu verändern, wie Investoren auf globale Finanzmärkte zugreifen und an ihnen teilnehmen. Dealing wurde als investitionsorientierte Plattform entwickelt und richtet sich an langfristige Anleger, die Wert auf Diversifizierung, Disziplin und nachhaltige Vermögensbildung legen. Dealing ermöglicht Investitionen in über 30.000 Finanzanlagen in mehr als 10 globalen Märkten aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Hongkong, Singapur, Deutschland, Kanada und Australien, die unter mehr als 30 Lizenzen und Registrierungen operieren - alles über ein einziges einheitliches Konto für Aktien, ETFs, Derivate und andere globale Instrumente. Die globale Investitionsplattform ist das erste Angebot für Verbraucher von Dealing Investment Banking Services mit Sitz auf Mauritius, das über die globale Investitionsplattform Unternehmensfinanzierungsberatung, Produktstrukturierung und -vertrieb, Vermögens- und Anlageberatung, Market Making, Brokerage und Ausführungsdienstleistungen anbietet. Tajinder Virk, Mitbegründer und Geschäftsführer der Finvasia Group und von Dealing, erklärte: "Dealing entstand aus einer einfachen Erkenntnis heraus: Bei globalen Investitionen mangelt es nicht an Möglichkeiten, sondern es sind die Komplexität und Fragmentierung, die die meisten Anleger zurückhalten. Selbst heute sind rund 90 % der weltweiten Aktien für Privatanleger nach wie vor unerreichbar. Dealing beseitigt diese Hindernisse und vereint globale Märkte, Chancen und Vermögenswerte in einer einzigen, transparenten Plattform, sodass Anleger zuversichtlich investieren und sich auf die langfristige Vermögensbildung konzentrieren können. Als Teil der Dealing Investment Banking Services zielt die Plattform darauf ab, das Investmentbanking zu revolutionieren - unser erster Schritt, um es der breiten Masse zugänglich zu machen." Mit Unterstützung der Finvasia Group operiert Dealing Investment Banking Services innerhalb eines robusten globalen Regulierungsrahmens, einschließlich einer FSC Mauritius Investment Banking License, der CySEC-Regulierung und der UAE Securities and Commodities Authority (SCA) sowie weiterer internationaler Registrierungen, und bedient Investoren in über 120 Ländern. Dealing wurde auf der IFX Dubai Expo, einem weltweit führenden Fintech- und Handelsforum, vorgestellt und wird zunächst im Golf-Kooperationsrat (Gulf Cooperation Council, GCC) und anschließend in Europa, Afrika - einschließlich Südafrika - und anderen wichtigen Märkten eingeführt. Informationen zur Dealing Global Investing Platform: Dealing ist eine globale Investitionsplattform, die entwickelt wurde, um Investitionen in mehreren Märkten durch eine nahtlose mobile und webbasierte Erfahrung einfach, transparent und zugänglich zu machen. Dealing wird von der Finvasia Group unterstützt und bietet Zugang zu globalen Aktien, ETFs, Derivaten und alternativen Instrumenten über ein einziges Konto, unterstützt durch direkte regulatorische Lizenzen und einen eigenen Technologie-Stack. Weitere Informationen finden Sie auf: https://dealing.com/en-NL . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904520/Dealing_Team_Launch_Event.jpg

