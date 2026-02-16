Forscher:innen der TU Wien haben gemeinsam mit der Speichertechnologie-Firma Cerabyte den kleinsten QR-Code der Welt entwickelt. Aber wozu brauchen wir QR-Codes, die nur per Elektronenmikroskop gelesen werden können? Ursprünglich für die Logistik in der japanischen Autoindustrie entwickelt, haben sich QR-Codes in den vergangenen 30 Jahren verschiedene Anwendungsbereiche erobert. Im öffentlichen Raum, in Medien oder Museen können Nutzer:innen darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n