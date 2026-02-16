EQS-News: Oilmar DMCC / Schlagwort(e): ESG

DUBAI, VAE, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Oilmar DMCC ("Oilmar") gab heute sein 10-jähriges Bestehen und den Start von "10 Years. 10 Wohltätigkeitsorganisationen. One Responsibility" eine Spendeninitiative, die jedes Jahr der Unternehmensreise mit wohltätigen Partnern und Ursachen verbindet, die mit den Werten und der Verantwortung, die dem globalen Handel zugrunde liegen, übereinstimmen. Oilmar wurde 2015 inmitten volatiler Energiemärkte und geopolitischer Ungewissheit gegründet und hat sich zu einem globalen Bunker- und Frachthändler mit über 80 Fachleuten, sechs Handelszentren und einer Präsenz auf drei Kontinenten entwickelt. Dieser Meilenstein spiegelt ein Jahrzehnt der disziplinierten Expansion, des operativen Fortschritts und der verstärkten Betonung von Governance und langfristigem Vertrauen wider. "In Momenten der Ruhe kann jedes Unternehmen stark erscheinen. Wahre Stärke zeigt sich in Zeiten der Not, durch Entscheidungen, die sowohl unter Kontrolle als auch abseits davon getroffen werden" sagte Yusif Mammadov, Eigentümer von Oilmar DMCC. "In den letzten zehn Jahren sind wir in Zeiten der Volatilität und des Wandels gewachsen, aber unsere größte Errungenschaft ist nicht unsere Größe, sondern unser Charakter. Anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens wollen wir unseren Weg nicht nur durch Feiern, sondern auch durch sinnvolle Beiträge würdigen." In den ersten Jahren konzentrierte sich Oilmar auf die Schaffung eines starken Fundaments unter schwierigen Marktbedingungen, gefolgt von einer Phase des beschleunigten Wachstums zu einem globalen Handelshaus. In den letzten Jahren hat das Unternehmen den Schwerpunkt verstärkt auf datengesteuerten Handel, verbesserte Compliance und Governance, globales Risikomanagement, operative Exzellenz und nachhaltiges langfristiges Wachstum gelegt. Anlässlich des Jubiläums hebt Oilmar jedes Jahr seines Bestehens durch Partnerschaften mit Wohltätigkeitsorganisationen und in verschiedenen Bereichen hervor, darunter humanitäre Hilfe, maritime Wohlfahrt, medizinische Unterstützung und Forschung, Hungerhilfe, Nachhaltigkeit und Meeresschutz. Zu den vorgestellten Organisationen gehören Emirates Red Crescent, The Mission to Seafarers, IHH Humanitarian Relief, Project CURE, Environmental Defence Fund, Cancer Research UK, World Central Kitchen, International Committee of Red Cross (ICRC), Direct Relief, und die MSC Foundation. "Logistik und Energie verbinden die Welt, aber sie haben auch direkte Auswirkungen auf das Leben der Menschen", fügte hinzu. "Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt wollen wir, dass unser Erfolg nicht nur durch unsere wirtschaftliche Leistung definiert wird, sondern auch durch unsere Verantwortung für die Menschen, die Gemeinschaften und die Ozeane, die die Grundlage des globalen Handels bilden." Oilmar DMCC ist ein 2015 gegründetes globales Handelshaus für Bunker und Fracht. Das Unternehmen ist auf drei Kontinenten mit mehr als 80 Fachleuten und sechs Handelszentren tätig und unterstützt Kunden und Partner auf internationalen Märkten. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904684/Oilmar_DMCC.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/oilmar-dmcc-startet-die-initiative-10-jahre-10-wohltatigkeitsorganisationen-eine-verantwortung-302689002.html



