Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG plant für März 2026 eine Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit einem Volumen von rund CHF 128 Mio. zwecks Erwerbs eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. sowie der selektiven Akquisition von weiteren Liegenschaften.
Im Einklang mit der Strategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb eines Immobilienportfolios aus dem Bestand der Helvetia Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft AG im Wert von rund CHF 108 Mio. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor. Das für den Erwerb vorgesehene Portfolio besteht aus drei Wohnliegenschaften und einer kommerziellen Liegenschaft mit Core/Core plus-Profil, verteilt über drei Kantone, und zeichnet sich durch eine auf das Bestandsportfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund abgestimmte hohe Objekt- und Lagequalität mit entsprechender Ertrags- und Wertstabilität aus. Die Fondsleitung plant die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 128 Mio. zur Finanzierung des genannten Immobilienportfolios sowie der selektiven Akquisition von weiteren Liegenschaften.
