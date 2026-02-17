© Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer UnkelUS-Futures fallen zu Beginn der Handelswoche, belastet von KI-Sorgen und geopolitischen Spannungen. Anleger schalten auf Risikoaversion, während Staatsanleihen und der EURO STOXX 50 an Beliebtheit gewinnen.Nach der Feiertagspause in den USA kehrt die Wall Street in die Normalität zurück - und die Nervosität ist greifbar. Vor dem Handelsstart am Dienstag notieren die US-Futures deutlich schwächer. Kontrakte auf den S&P 500 verlieren rund 0,4 Prozent, beim Nasdaq 100 summiert sich das Minus auf 0,7 Prozent. Nach dem Presidents' Day schalten Anleger offenbar in den Risikovermeidungsmodus. Thomas Altmann, CFA, von QC Partners, ordnet die Lage wie folgt ein: "Durch den US-Feiertag war das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE