Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Hapag-Lloyd AG vom 16.02.2026:Hapag-Lloyd hat heute mit der weltweit zehntgrößten Containerschifffahrtslinie ZIM Integrated Shipping Services Ltd. eine Vereinbarung unterzeichnet, durch die Hapag-Lloyd 100% der ZIM-Aktien für eine Gegenleistung von 35,00 US-Dollar je Anteilsschein in bar erwerben soll. Das Gesamtvolumen der Transaktion liegt bei mehr als 4 Milliarden US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
