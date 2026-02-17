Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief in Abwesenheit der US-amerikanischen Marktteilnehmer und angesichts fehlender fundamentaler "market mover" in ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Weiterhin freundlich sei dabei die Tendenz am Rentenmarkt und der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei leicht fester in die neue Woche gestartet. Leicht nach oben sei es zunächst auch mit dem deutschen Leitindex DAX gegangen, der die Gewinne aber nicht habe halten können und schließlich im Minus geschlossen habe. Der Euro habe etwas schwächer tendiert. Heute seien die Blicke auf Stimmungsumfragen gerichtet, wobei eine Divergenz zwischen den Einschätzungen hierzulande und in den USA erwartet werde. Dies könnte den Euro beflügeln. ...

