© Foto: Lynne Sladky - APNach Gewinnenttäuschung und Führungswechsel baut Elliott eine Großbeteiligung an Norwegian Cruise Line auf. Gespräche über einen neuen Board-Kandidaten laufen bereits.Der aktivistische Hedgefonds Elliott Investment Management hat laut einem Bericht des Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen eine Beteiligung von mehr als 10 Prozent an Norwegian Cruise Line aufgebaut und zählt damit zu den größten Investoren des Kreuzfahrtunternehmens. Ziel sei es, auf Veränderungen zu drängen, um die schwache Aktienperformance und operative Defizite zu adressieren. Norwegian hinkt seit Längerem hinter den Wettbewerbern hinterher. Während die Aktie seit Jahresbeginn …Den vollständigen Artikel lesen
