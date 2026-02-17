Der viel zitierte Ausstieg Chinas aus US-Staatsanleihen sorgt regelmäßig für Erregung. Doch ein genauer Blick zeigt: Von einem abrupten Rückzug oder gar einem globalen Exodus aus dem US-Treasury-Markt kann keine Rede sein. "Hier handelt es sich vielmehr um eine langfristige, strategische Diversifikation einiger Staaten", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. "Und dies hat bislang nur begrenzte Auswirkungen aufs weltweite Finanzsystem." Zwar hat China seit 2013 seine Bestände an US-Staatsanleihen faktisch halbiert und sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
