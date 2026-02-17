Leipzig (ots) -Der Heimspeicher SENEC.Home E4 ist nun auch als AC-Variante (Wechselstrom) erhältlich. Damit bietet SENEC eine ideale Lösung für die einfache Modernisierung existierender Solaranlagen.Viele Besitzer*innen von PV-Anlagen auf dem Dach fragen sich, ob sie auch noch einen Heimspeicher kaufen sollen, um ihre Energie noch effizienter zu nutzen und Stromkosten zu sparen. Ein Heimspeicher wie der SENEC.Home E4 ermöglicht Verbraucher*innen genau das: selbst erzeugten Solarstrom flexibel zu nutzen und sich unabhängiger von steigenden Strompreisen zu machen.Die neue AC-Variante des Batteriespeichers SENEC.Home E4 ist speziell für die unkomplizierte Nachrüstung bestehender Photovoltaik-Anlagen entwickelt. Der mit der PV-Anlage vorhandene Wechselrichter muss hier nicht ausgetauscht werden. Das spart Kosten und Zeit bei der Installation.Die Vorteile des Batteriespeichers von SENEC für Verbraucher*innen:- Einfache Nachrüstung: Bestehende PV-Anlagen können schnell und ohne großen Aufwand modernisiert werden.- Maximale Flexibilität: Die AC-Variante des SENEC.Home E4 eignet sich ideal für Projekte mit spezifischen Wechselrichteranforderungen und lässt sich nahtlos in die SENEC.360-Lösung integrieren.- Zukunftssichere Technologie: Der SENEC.Home E4 ist ein Speicher auf LFP-Basis (Lithium-Eisenphosphat) mit 10,2 kWh Brutto-Speicherkapazität und 5,12 kW AC-Leistung, umfassenden Service und Datenschutz nach europäischen Standards.- Elegantes und kompaktes Design: Der Speicher ist mit nur 16 Zentimetern Tiefe besonders schlank und damit auch für kleine Räume, wie Keller und Abstellkammer, mit nur wenig Platz geeignet. Er kann auch draußen, zum Beispiel außen an der Hauswand oder in der Garage, installiert werden.- Intelligentes Energiemanagement: Mit dem integrierten SENEC.PowerPilot wird der Eigenverbrauch optimiert.- Mehr Unabhängigkeit: Verbraucher*innen profitieren von einer nachhaltigen und effizienten Energieversorgung im eigenen Zuhause, mit optionaler Ersatzstrom-Funktion dank SENEC.Backup E4Neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und VerlässlichkeitDer SENEC.Home E4 Heimspeicher ist besonders sicher und verlässlich. Er bietet eine exzellente Systemverfügbarkeit und damit einen zuverlässigen Betrieb. Die hohe Zuverlässigkeit und die Produktqualität sorgen schließlich für eine nachhaltige Nutzung und damit langfristige Investitionssicherheit für die Kund*innen von SENEC."Mit der AC-Variante unseres SENEC.Home E4 machen wir die Nachrüstung bestehender PV-Anlagen einfach und kosteneffizient. Unsere Kund*innen profitieren von mehr Flexibilität und einem intelligenten Energiemanagement - für eine nachhaltige und unabhängige Energieversorgung im eigenen Zuhause", erklärt Reiko Stutz, Produktmanager bei SENEC.____________________________________________________Über SENECDie SENEC GmbH aus Leipzig entwickelt seit 2009 intelligente Stromspeicher und Energielösungen. Mit SENEC.360 bietet das Unternehmen ein abgestimmtes und leistungsstarkes Gesamtsystem für eine nachhaltige Versorgung mit eigenem Strom, bestehend aus: Stromspeicher (SENEC.Home), Solarmodulen (SENEC.Solar), virtuellem Stromkonto (SENEC.Cloud) sowie E-Auto-Ladestation (SENEC.Wallbox). Die Steuerung erfolgt über das Heimenergiemanagementsystem (HEMS): den SENEC.PowerPilot. So gewinnen Verbraucher*innen mehr Unabhängigkeit und Sicherheit und senken ihre Stromkosten. SENEC zählt heute europaweit zu den führenden Anbietern für innovative Energie- und Speicherlösungen rund ums Privathaus. Das Unternehmen hat über 150.000 Systeme verkauft und verfügt über ein starkes Beratungsnetzwerk. Seit 2018 ist die SENEC GmbH ein Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, einem der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Nach einer umfassenden Neuaufstellung des Unternehmens in 2025 verfolgt SENEC eine klare Wachstumsstrategie, für die aktuell auch der Einstieg eines neuen Investors geprüft wird. www.senec.comPressekontakt:Rashid ElshahedHead of Communication (interim)E-Mail: presse@senec.comOriginal-Content von: SENEC GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134494/6218203