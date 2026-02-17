Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

Der Investitionsboom bei Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen ist beeindruckend. Und der explodierende Einsatz sowie die Auswirkungen auf das Leben ebenfalls. Vor allem die astronomisch hoch bewerteten US-Unternehmen sind hier in Ermangelung regulatorischer Zügel in einem ebenso astronomischen Wachstumsloop.

Die Auswirkungen auf das Leben bestehen aber nicht nur aus Zahlen. KI kann Nutzer manipulieren, durch Deepfakes politische Diskussionen beeinflussen. Algorithmen können Nutzerverhalten analysieren, um beispielsweise Preise dynamisch anzupassen. Ein bekannter Vorwurf ist, dass Fahrdienst-Apps höhere Preise verlangen könnten, wenn der Akkustand des Smartphones niedrig ist, um die Dringlichkeit auszunutzen. KI-gesteuerte Empfehlungsalgorithmen in sozialen Medien verstärken oft bestehende Ansichten. Bias und Diskriminierung durch voreingenommene Trainingsdaten führt dazu, dass KI diese Vorurteile als "Fakten" wiedergibt. Identitätsbetrug oder sexuelle Diskriminierung durch Erstellung von nicht einvernehmlichen pornografischen Inhalten. So erregte zuletzt eine neue Bild- und Videogenerierungsfunktion von Elon Musks Grok weltweites Aufsehen.

Darüber hinaus hatten rund 100.000 User von OpenAis ChatGPT 40 den Hersteller per Petition aufgefordert die Version nicht durch eine neue abzulösen. Begründung war u.a. ein Mangel an "normalen" Therapieplätzen sowie: "Es geht nicht nur um das Schreiben oder Unterhaltung - es geht um Unterstützung, Orientierung und das Gefühl, gehört zu werden. Die emotionale Verbundenheit und Unterstützung, die ChatGPT 40 bietet, kann nicht einfach durch eine neuere Version ersetzt werden, die weniger auf die emotionalen Bedürfnisse eingeht." Wie sang R2D2 schon 1978? Schalt mal Dein Herz auf Empfang.

Nicht zuletzt gibt es mehrere dokumentierte Fälle, in denen KI-Chatbots Menschen in Suizidabsichten bestärkt oder diese durch manipulative Interaktionen indirekt gefördert haben.

