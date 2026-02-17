Die Aventus Maklergruppe wächst weiter: Das in Bamberg ansässige Maklerunternehmen Consilium24 hat sich der Gruppe angeschlossen. Mit dem Neuzugang stärkt Aventus die Präsenz in Süddeutschland und erweitert die Expertise im mittelständischen Gewerbesegment. Erst vor Kurzem hat Aventus zwei Neuzugänge in der Gruppe bekannt gegeben: Die AllgäuKapital Versicherungsmakler GmbH und die Midema Assekuranz-Assecuradeur haben sich Aventus angeschlossen. Nun wird mit der Consilium24 GmbH aus Bamberg ein weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
