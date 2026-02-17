Die Beschwerden über unerlaubte Werbeanrufe im Finanz- und Versicherungsbereich gingen zuletzt zurück. Häufige Themen sind Zahnzusatz- und Lebensversicherungen. Die Anrufe werden meist von Callcentern durchgeführt. Beschwerden gegen lokale Versicherungsagenturen sind selten. Im Jahr 2025 gingen bei der Bundesnetzagentur mehr als 2.900 Beschwerden über unerlaubte Werbeanrufe im Bereich "Finanz- und Versicherungsprodukte" ein. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem noch knapp 3.200 Eingaben registriert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
