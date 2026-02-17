Mainz (ots) -Fußball-Diva, Entertainer, Kultfigur. Vierteiliger SWR Podcast über Mario Basler ab 24. Februar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibtMario Basler, Fußballstar der 90er, steht bis heute für Tore, Skandale, Sprüche. Hostin Katharina Reckers verbringt drei Tage mit ihm in einem Vereinsheim in der Pfalz. Sie will herausfinden, wer hinter dem Typ steckt - abseits dessen, war Basler selbst in der Öffentlichkeit von sich zeigt. Wer ist der Mensch hinter dem Image? Der vierteilige Interview- und Storytelling-Podcast ist ab Dienstag, 24. Februar 2026 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, abrufbar."Bad Boy" des ProfifußballsMario Basler ist nicht nur bekannt für sein Fußballtalent, sondern vor allem auch für seine Regelbrüche auf dem Platz und daneben. Ob eine wilde Partynacht vor einem wichtigen Spiel, eine geheime Pokerrunde oder das provokante Rauchen direkt vor den Augen des Trainers - Mario Basler wirkt wie jemand, dem egal ist, was andere über ihn denken. Jemand, der macht, was er will und sagt, was er denkt. Mit seinen Sprüchen schießt er gerne mal übers Ziel hinaus. Damit steht er auch als Sinnbild für sogenannte "echte Typen", nach denen sich viele im Fußball zurücksehnen. Fehlen diese Typen wirklich?Wer ist Mario Basler?Sportjournalistin Katharina Reckers trifft Mario Basler für den Podcast drei Tage am Stück in einem kleinen Vereinsheim am Ortsrand von Rüssingen in der Pfalz. Basler hat hier selbst mal gespielt. Hier will Reckers herausfinden, warum Mario Basler sein teils negatives Image bis heute feiert und auch, was für ein Mensch tatsächlich hinter seinem Image steckt. Im Laufe der drei Tage zeigt Basler dann auch Seiten, die nur sehr wenige von ihm kennen: seine Harmoniebedürftigkeit und Spiritualität, sein kritischer Blick auf sich selbst und Reue.Weggefährt:innen und Zeitzeugen über Mario BaslerReckers spricht im Podcast mit Baslers Partnerin Doris Büld und anderen Weggefährt:innen wie seinem Manager und engem Freund Wim Vogel, Ex-Fußballprofi Markus Babbel oder Ex-Trainer Otto Rehhagel. Es geht um seine Kindheit und neben den Highlights aus Mario Baslers Karriere auch um die Schicksalsschläge seines Lebens."Mario Basler - Letzter Typ" ist ein Podcast von Carolin Maus, Judith Schattka, Luisa Zech und Katharina Reckers. Redaktion: Manuela Weyh, Jonas Becker, Laura Krzikalla und Luca Schulz. Dramaturgische Beratung: Simone Schillinger. Produktion: Axel Höfel. Komposition: Philipp FacklerFolge 1 "Scheiß Fragen" zu Rezensionszwecken hören unter https://share.ard-zdf-box.de/s/JjsJC4K7A3KbP8A (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshare.ard-zdf-box.de%2Fs%2FJjsJC4K7A3KbP8A&data=05%7C02%7CClaudia.Lemcke%40swr.de%7C51116e1ee7fb448ce70d08de6a335552%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639064965891073545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4K8yNqTj3fu%2B6oZVrSvTSaZ0rUap2RX5EheQ0P17YPs%3D&reserved=0)Fotos über ARD-Foto.de (https://www.ardfoto.de/intern/suchergebniss.phtml?worte=rise+%26+fall)Weitere Informationen unter http://swr.li/mario-basler-letzter-typPressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6218204