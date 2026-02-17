Dortmund (ots) -Unbebaute Grundstücke, Ackerflächen oder Gewerbeflächen liegen vielerorts brach - dabei gewinnen sie durch die Energiewende zunehmend an Wert. Immer mehr Grundbesitzer entdecken die Verpachtung ihrer Flächen für Photovoltaik-Anlagen als zusätzliche Einnahmequelle. Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und langfristige Pachtverträge machen Solar-Pacht zu einer interessanten Option, gerade in Zeiten unsicherer Kapitalmärkte.Viele Eigentümer unterschätzen, welches Ertragspotenzial in ihren Flächen steckt - Solar-Pacht ermöglicht planbare Einnahmen, ohne selbst investieren zu müssen. Nachfolgend erfahren Sie, für welche Flächen sich Solar-Pacht eignet und warum dieses Modell wirtschaftlich und strategisch an Bedeutung gewinnt.Solar-Pacht als langfristige EinnahmequelleTatsächlich hat sich die Solar-Pacht in den vergangenen Jahren zu einer stabilen und planbaren Einnahmequelle entwickelt. Projektentwickler, Energieunternehmen und Investoren konkurrieren um geeignete Standorte für Photovoltaik-Freiflächenanlagen sowie für kombinierte Energieprojekte. Diese Nachfrage stärkt die Position der Grundbesitzer deutlich.Charakteristisch für das Modell ist, dass der Grund und Boden vollständig im Eigentum verbleibt. Statt eines Verkaufs wird die Fläche zeitlich begrenzt zur Nutzung überlassen. Bau, Betrieb, Wartung und Vermarktung der Anlage liegen beim Betreiber, während der Eigentümer vertraglich geregelte Pachteinnahmen erzielt. Die Fläche wird damit wirtschaftlich genutzt, ohne dass eigenes Kapital gebunden oder unternehmerisches Risiko übernommen werden muss.Planungssicherheit statt MarktschwankungenEin zentraler Vorteil der Solarpark-Verpachtung liegt in der hohen Planungssicherheit. Pachtverträge für Photovoltaik-Anlagen werden in der Regel über lange Laufzeiten abgeschlossen und ermöglichen stabile Einnahmen über mehrere Jahrzehnte. Damit entsteht ein verlässlicher Cashflow, der weitgehend unabhängig von konjunkturellen Schwankungen, Ernteerträgen oder klassischen Immobilienrisiken ist.Im Vergleich zu alternativen Nutzungsformen zeichnet sich die Solar-Pacht durch einen geringen Verwaltungs- und Arbeitsaufwand aus. Sämtliche Investitionen sowie der laufende Betrieb einschließlich Wartung und Rückbau sind Sache des Betreibers. Für Eigentümer ergibt sich daraus eine passive Einkommensquelle, die Vermögenswerte stabilisiert und langfristig kalkulierbar macht.Speicherlösungen als Treiber steigender PachtwerteDie Wirtschaftlichkeit moderner Solarprojekte wird zunehmend durch Speichertechnologien beeinflusst. Reine Photovoltaik-Anlagen stoßen bei hohen Einspeisemengen häufiger an wirtschaftliche Grenzen. Deshalb gewinnen Batteriespeicher und sogenannte BESS-Lösungen an Bedeutung, die Strom zwischenspeichern und zeitversetzt vermarkten können.Besonders Co-Location-Konzepte, bei denen Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeichern kombiniert werden, erhöhen die Erlösstabilität und Attraktivität von Projekten. Auch Standalone-Speicher, die unabhängig von einer Solaranlage betrieben werden, rücken verstärkt in den Fokus. Für Grundbesitzer erweitert sich dadurch das Spektrum potenziell geeigneter Flächen erheblich, was sich positiv auf die erzielbare Pacht auswirken kann.Welche Flächen für die Photovoltaik-Pacht geeignet sindEntscheidend für die Eignung einer Fläche ist weniger die Bodenqualität als vielmehr die planungsrechtliche Situation und die Anbindung an die Netzinfrastruktur. Besonders gefragt sind Flächen in der Nähe von Umspannwerken, Industriegebieten oder entlang von Verkehrsachsen. Auch Konversionsflächen sowie landwirtschaftlich minderwertige Böden eignen sich häufig gut für Photovoltaik-Projekte.Neben Freiflächen spielen zudem große Dachflächen eine wichtige Rolle. Gewerbe- und Industriedächer bieten oftmals ungenutztes Potenzial für Photovoltaik-Pachtmodelle und ermöglichen zusätzliche Einnahmen, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch zu verursachen.Fazit: Strategisches Potenzial frühzeitig nutzenDie Solar-Pacht für Grundbesitzer ist keine kurzfristige Erscheinung, sondern ein struktureller Bestandteil der Energiewende. Flächen gewinnen dadurch eine neue wirtschaftliche Funktion und können langfristig zur Stabilisierung von Vermögenswerten beitragen. Eine frühzeitige Prüfung der eigenen Flächen schafft Klarheit über Eignung, Nutzungsmöglichkeiten und wirtschaftliches Potenzial und verhindert, dass wertvolle Ressourcen ungenutzt bleiben.Über Oliver vom Lehn:Oliver vom Lehn ist Vorstand und Hauptaktionär der Apricus Solar AG. Er plant und realisiert komplexe Photovoltaik-Großanlagen für Industrie, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Über Oliver vom Lehn:Oliver vom Lehn ist Vorstand und Hauptaktionär der Apricus Solar AG. Er plant und realisiert komplexe Photovoltaik-Großanlagen für Industrie, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Ihr Ziel: Energiekosten nachhaltig senken, Unternehmen unabhängiger vom Strommarkt machen und wirtschaftliche PV-Lösungen auch ohne Förderung ermöglichen. Die Apricus Solar AG zählt zu den führenden Anbietern anspruchsvoller Solarprojekte in Deutschland.