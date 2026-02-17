Ein Immobilienwert meldet sich zurück. Nach Jahren voller Gegenwind durch steigende Zinsen hellt sich das Bild spürbar auf. Die Mieten steigen und die operative Basis wirkt stabiler, als viele gedacht hätten. Nach einer längeren Seitwärtsphase kommt jetzt Fantasie in den Titel.Fundamental macht der Konzern klare Fortschritte. Die Prognosen für 2026 wurden angehoben, die Finanzstruktur wurde verbessert und der Verschuldungsgrad reduziert. Ein wachsendes Engagement in einem weiteren europäischen Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
