Bonn (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche bestätigte ein schwacher BIP-Wert für das 4. Quartal, dass das Wachstum im Vereinigten Königreich verhalten blieb, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Die Wirtschaftsleistung sei lediglich um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gestiegen und habe damit die Erwartungen verfehlt - ein Hinweis auf Belastungen durch schwache Konsumausgaben, rückläufige Unternehmensinvestitionen und ein steigendes Handelsbilanzdefizit bei Waren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de