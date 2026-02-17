Linz (www.anleihencheck.de) - Der knappe Entscheid der Bank of England Anfang Februar die Zinsen unverändert zu belassen, lässt einen die aktuellen UK-Daten besonders aufmerksam beobachten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Vor allem die heutigen Arbeitsmarktdaten und die morgigen Inflationszahlen könnten den GBP-Kurs bewegen. Die BoE stecke dabei in einem Dilemma. Die Wirtschaft schwächele, während die Inflation hartnäckig bleibe. Sollten sich die Arbeitsmarktschwächen bestätigen und die Inflation erneut positiv überraschen, könnten die Erwartungen weiterer Zinssenkungen steigen. Der EUR/GBP-Kurs notiere um 0,8715. (17.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
