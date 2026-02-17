DAX Prognose für Dienstag, 17.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.956 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das nachfolgend abverkauft worden ist. Es ging zunächst zurück an die 24.920 Punkte-Marke. Hier gelang dem DAX zunächst eine Stabilisierung, aber keine wirkliche Erholung. Am Nachmittag setzten sich die Abgaben fort. Der Index setzte im Zuge dessen unter die 24.800 Punkte-Marke zurück, konnte sich bis zum Xetra Schluss wieder über diese Marke schieben. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer sehr engen Box seitwärts. Der Index ging bei 24.832 Punkten aus dem Tageshandel.

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX Aktuell klar schwächer: Der Index rutschte unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20/SMA200) und das kurzfristige Chartbild hat sich deutlich eingetrübt.

Bärische DAX Prognose dominiert: Solange der DAX unter der SMA50 bleibt, sind weitere Rücksetzer wahrscheinlicher. Mögliche Abwärtsziele liegen bei 24.595/24.580 und darunter bei 24.395/24.375 Punkten .

Entscheidungszone bei 24.726 Punkten: Hält diese Marke, sind Erholungen bis 24.905/24.956 möglich. Fällt sie, steigt das Risiko eines Abverkaufs Richtung 24.616 bis 24.594 Punkte.

DAX Aktuell - Rückblick auf den Handelstag vom 16.02.2026

Der DAX ist am Montagmorgen bei 24.956 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt mit Eröffnung des Xetra-Handels markierte der Index sein Tageshoch, bevor eine deutliche Abwärtsbewegung einsetzte. Im Verlauf des Vormittags rutschte der DAX zunächst bis in den Bereich um 24.920 Punkte, konnte sich dort jedoch nur kurz stabilisieren.

Eine nachhaltige Erholung blieb aus. Am Nachmittag verstärkte sich der Verkaufsdruck und der DAX fiel unter die Marke von 24.800 Punkten, konnte sich jedoch bis zum Xetra-Schluss wieder leicht darüber schieben. Damit wurde zum Wochenbeginn ein spürbarer Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bewegte sich der Index in einer engen Seitwärtsrange und beendete den Handelstag bei 24.832 Punkten.

Zum Xetra-Schluss am 16.02.2026 notierten 22 Aktien im Plus, während 18 Werte im Minus schlossen. Angeführt wurde die Gewinnerliste von der Deutschen Telekom (+2,80 %), gefolgt von Airbus (+2,31 %) und Heidelberg Materials (+2,19 %). Das Schlusslicht bildete Siemens (-6,24 %). Ebenfalls schwächer zeigten sich SAP (-2,28 %) und Brenntag (-2,11 %).

DAX Aktuell - Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 16.02.2026 13.02.2026 Tageshoch 25.025 24.988 Tagestief 24.794 24.755 Xetra Schluss 24.801 24.915 Tagesschluss 24.832 24.907 Range (Punkte)* 231 233

DAX Prognose - Chartcheck im 1h-Chart

Im Stundenchart notierte der DAX zu Handelsbeginn im Bereich der SMA50 (aktuell 24.877 Punkte). Zwar gelang zunächst ein kurzfristiger Anstieg über diese Durchschnittslinie, allerdings fehlte die Anschlussdynamik. Der Index rutschte erneut darunter zurück....

