BÖRSE AKTUELL: US-Futures schwächer - Fokus auf KI-Sorgen, Notenbanken und Rohstoffe (17.02.2026)

Die US-Index-Futures beenden das verlängerte Wochenende mit erneuten Abschlägen. Anhaltende Unsicherheiten über mögliche strukturelle Veränderungen durch künstliche Intelligenz in einzelnen Sektoren belasten die Stimmung. Der Marktbericht Börse zeigt: Der US100, US500 und US2000 verlieren jeweils rund 0,45 - während sich der US30 mit einem Minus von 0,35 - etwas robuster präsentiert.

Ölpreise im Blick - Gespräche zwischen USA und Iran

Am Rohstoffmarkt korrigieren Brent- und WTI-Öl jeweils um etwa 0,5 - Hintergrund sind bevorstehende Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Genf. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die iranische Seite als "schlechte Verhandler", betonte jedoch zugleich deren grundsätzliche Bereitschaft zu einem Abkommen. Trump soll indirekt in die Verhandlungen eingebunden sein. Für die Börse aktuell bleiben geopolitische Entwicklungen damit ein zentraler Risikofaktor.

RBA-Protokoll: Inflation hartnäckiger als erwartet

Das Protokoll der Reserve Bank of Australia (RBA) signalisiert, dass die Inflation stärker und breiter angelegt ist als zunächst angenommen. Eine robuste Nachfrage und ein angespannter Arbeitsmarkt erhöhen den Preisdruck. Das derzeitige Zinsniveau wird nicht mehr als restriktiv eingestuft, weitere Zinserhöhungen gelten als möglich, um das Inflationsziel zu erreichen. Zuletzt hob die RBA den Leitzins von 3,6 - auf 3,85 - an.

Im aktuellen Marktbericht Börse rückt damit erneut die Geldpolitik in den Fokus der Investoren....

