Wien (ots) -Nach einem Jahr Aufbauphase und 30 Millionen Video-Views investieren internationale Geldgeber in die Vision eines Algorithmus, der Relevanz über Bezahl-Rankings stellt.Das Wiener Start-up Lystio (https://lystio.at/) rund um das Gründer Quartett Philipp Attensam, Constantin Weiland, Mikail Celik und Stefan Wagner, hat eine Finanzierungsrunde über 500.000 Euro abgeschlossen. Neben österreichischen Investoren beteiligen sich auch internationale Business Angels aus dem Silicon Valley, darunter ein früher Google-Mitarbeiter. Das Kapital fließt in den Ausbau des Produkts, insbesondere in die Weiterentwicklung des Suchalgorithmus und KI-gestützter Funktionen.Ziel von Lystio ist es, das klassische "Pay-to-Rank"-Modell bestehender Immobilienportale zu ersetzen. Statt bezahlter Platzierungen soll ein neuer Suchalgorithmus Inserate ausschließlich nach ihrer tatsächlichen Relevanz für Suchende sortieren. Diese Technologie befindet sich aktuell in der Testphase, der Rollout ist ein zentraler Meilenstein der nächsten Wachstumsphase.Parallel zur Produktentwicklung baute Lystio starke Nachfrage auf: über 30 Millionen Videoaufrufe auf Sozialen Medien und mehr als 30.000 Follower. Heute nutzen über 40.000 Menschen das Portal monatlich, um Immobilien zu entdecken und Anfragen zu stellen."Wir haben früh verstanden, dass Distribution heute über Content entsteht", sagt Mitgründer Constantin Weiland. "Durch unseren Content- und Creator-first-Ansatz konnten wir schnell eine eigene Reichweite aufbauen und daraus direkte Nachfrage für unser Portal entwickeln."Auch die Angebotsseite wuchs stark: Seit dem Launch im März 2025 ist die Zahl der aktiven Inserate von rund 4.000 auf über 50.000 gestiegen. Das Angebot umfasst Miet- und Eigentumswohnungen, Häuser, Neubauprojekte sowie Gewerbeimmobilien, Grundstücke und Stellplätze. Dieses Wachstum basiert auf direkten Partnerschaften mit Maklern, Bauträgern, Unternehmen und privaten Anbietern."Unser Ziel ist es, langfristig die beste Plattform für Nutzer und Partner zu bauen", sagt Mitgründer Philipp Attensam. "Wir investieren konsequent in Produktqualität, Performance und nachhaltiges Wachstum", sagt Mitgründer Mikail Celik.Der europäische Markt für Immobilienportale zählt zu den größten digitalen Märkten mit Milliardenumsätzen und starken Netzwerkeffekten. Gleichzeitig bestehen strukturelle Ineffizienzen, die Raum für neue, technologiegetriebene Plattformen schaffen. Lystio nutzt künstliche Intelligenz, um Suche, Inseratsqualität und interne Prozesse zu verbessern und Innovation zu beschleunigen.Das Unternehmen verfolgt ein kostenloses Basismodell mit optionalen Premiumfunktionen für Anbieter, um Angebot und Nachfrage effizient zu skalieren. Mit der abgeschlossenen Finanzierung will Lystio seine Marktposition in Österreich weiter ausbauen und die Grundlage für eine Expansion in weitere europäische Märkte schaffen.Zur Lystio Homepage Lystio.at (https://lystio.at/)Pressekontakt:LystioConstantin WeilandTelefon: +43 69911090869E-Mail: c.weiland@lystio.atWebsite: https://lystio.at/Original-Content von: Lystio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182032/6218279