Alibaba hat am Montag, dem 16. Februar 2026, pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest, sein neues KI-Flaggschiff Qwen 3.5 enthüllt. Damit leitet der Konzern den Übergang von passiven Chatbots zu autonomen KI-Agenten ein, die komplexe Aufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen können. Qwen 3.5 markiert eine Zäsur im globalen KI-Wettlauf. Während bisherige Modelle vor allem auf Anfragen reagierten, ist Qwen 3.5 darauf ausgelegt, proaktiv zu handeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
