Die NORMA Group hat vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht, die im Einklang mit unseren Erwartungen stehen und einen resilienten operativen Cashflow trotz eines herausfordernden Marktumfelds bestätigen. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 lag innerhalb der Prognose, zeigte jedoch einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine Abschwächung im Vertriebssektor für Verbindungselemente aufgrund einer schwächeren Nachfrage in den Automobil- und Industriewerken zurückzuführen ist. Der Verkauf der Geschäftseinheit Water Management (WM) Anfang Februar 26 wird einen erheblichen Netto-Cashzufluss bringen, die "NewNORMA"-Strategie mit Fokus auf industrielle Anwendungen in der Verbindungstechnik stärken, die Verschuldung reduzieren und den Aktionären einen erheblichen Mehrwert zurückführen. Effizienzmaßnahmen bringen bereits Einsparungen, die die Margen unterstützen. Dank einer robusten Bilanz ist NORMA gut positioniert, um Wachstumschancen zu verfolgen. Wir sehen das Risiko-Rendite-Profil weiterhin als vielversprechend an und bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se





© 2026 mwb research